Opnieuw 'snelle' populieren langs Maaigemdijk 20 februari 2018

02u34 0 Deinze Er komen dan toch geen zomereiken langs de Maaigemdijk. De stad Deinze kiest voor een 'quick win' en plant opnieuw Canadese populieren aan.

"Die zijn over vijftien jaar volgroeid en zo zal het landschapsbeeld opnieuw hersteld zijn. Enige nadeel is dat ze na dertig jaar kaprijp zijn", zegt milieuschepen Bruno Dhaenens (Open Vld). In november vorig jaar werden alle bomen langs het populaire wandel- en fietspad en de kasseidreef richting kasteel Ooidonk gerooid . Dit leidde tot heel wat ophef. Nu werden tientallen nieuwe boompjes geplant. Geen zomereiken zoals aanvankelijk beloofd, wel Canadese populieren. "Een zomereik is pas na zeventig jaar volgroeid", zegt Dhaenens. "Enige nadeel is dat Canadese populieren na dertig jaar weer moeten gerooid worden. De bomen langs de oever van de Oude Leiearm - de zogenaamde hoge bomen - blijven voorlopig staan. Daar gaan we de natuur haar gang laten gaan. We plannen ook meer groen op de Markt van Deinze. Met een drone zullen we tijdens de eerste woensdagmarkt in de lente kijken waar nog gaatjes vrij zijn om eventueel bomen aan te planten", stelt schepen Dhaenens.





(ASD)