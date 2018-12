Opnieuw FEEST! in de Brielpoort Anthony Statius

29 december 2018

09u03 0

Wie de overgang va oud naar nieuw al dansend wil vieren, kan maandagavond terecht in de Brielpoort voor FEEST!. “Vorig jaar zette Radio Tequila voor het eerst de schouders onder hét classy oudejaarsfeest van Deinze en omstreken en nu doen we dit opnieuw”, zegt Marc Vandenbroecke.

“De organisatoren van Feest! 2019 staan weer klaar voor een spetterende, onvergetelijke party. Wat mag je verwachten? Een prachtig ingerichte zaal, een grote voorraad lekkere drank, een fantastisch publiek en de beste muziek. Die wordt dit jaar verzorgd door DJ’s Wout, Gusto, Carloz Kentha, Brains Off en Enko. Dat wordt gegarandeerd een heftig feestje.”

Tickets vind je via www.feestdeinze.be of bij een van de voorverkoopadressen: Molders Deinze, Frituur The Place 2 Be Deinze, Kevin Shoes Waregem, Bakkerij Raes Kruishoutem en café brasserie ’t Brouwershuys Aalter.