Opnieuw eendenkroos op de Leie 14 augustus 2018

Er drijft net zoals vorig jaar een grote hoeveelheid eendenkroos op de Leie. "Deze waterplant is onschadelijk en verdwijnt vanzelf als er opnieuw voldoende zuurstof in het water is", meldt De Vlaamse Waterweg. "Deze onschuldige waterplant groeit normaal gezien in stilstaand, zuurstofarm water en kwam vooral voor op oude Leie-armen en aan stuwen en sluizen. Door de regenval van de afgelopen dagen is er meer stroming op de rivier, waardoor het kroos zich verspreid heeft over de volledige Leie. De plant is onschadelijk voor mens of dier en verdwijnt vanzelf als er opnieuw voldoende zuurstof in het water is. Het kroos bevindt zich op de Leie, maar door de stroming is de kans groot dat het zich nog verder zal verspreiden. Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang het kroos op het water zal blijven en hoever het zich zal verspreiden. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water." (ASD)