Opgegraven molensteen legt stukje geschiedenis van Wontergem en haar bekendste inwoner bloot Molensteen van 3 ton krijgt plekje naast Lucien Buysse

05 september 2018

In de Dentergemstraat in Wontergem werd woensdagochtend een oude molensteen van zo’n 3 ton opgegraven. De steen vertelt een stukje geschiedenis van het dorp en haar bekendste inwoner, Tour de France-winnaar Lucien Buysse. “Samen met zijn broer Marcel was Lucien in 1905 werkzaam als molenaarsknecht”, zegt buurtbewoner Gilbert Persijn. De steen krijgt een plaats als monument naast het Lucien Buysse-standbeeld aan de kerk.

Op vraag van enkele inwoners werd de oude maalsteen van de ondertussen verdwenen molen van Wontergem opgegraven. De steen lag al jarenlang achter de oude melkerij Sint-Macharius van de broers Josef en Marc De Wulf. Dorpsgenoot en ex-rijkswachter Gilbert Persijn dook in de geschiedenis van de oude windmolen en ontdekte een leuk weetje over de Deinse wielerheld Lucien Buysse. “Vooraleer hij de Tour de France won in 1926, werkte hij als molenaarsknecht in zijn geboortedorp Wontergem”, zegt Gilbert. “Samen met zijn oudere broer Marcel, ook een bekende Flandrien, werkte hij er rond 1905, toen de windmolen eigendom was van Jules De Meester, de vroegere gemeentesecretaris. De broers wonnen hun eerste wielerwedstrijden met fietsen van de baas-molenaar, wat hem naar verluidt niet direct plezierde. Ik contacteerde dorpsgenoot Lieven Tack, die in het Comité Lucien Buysse zit om iets met die steen te doen. Het zou mooi zijn mocht men van de steen een soort tafel te maken, om naast het standbeeld van Lucien aan de kerk te zetten. Er passeren daar heel wat wielertoeristen en dit zou een mooie rustplaats kunnen zijn.”

De steen werd door de stad Deinze overgebracht naar het depot van de Technische Uitvoeringsdienst, waar hij eerst onderzocht wordt. “De molen was een pronkstuk van dit dorp”, zegt Morgan De Dapper, voorzitter van Dunsa, de vroegere Kring voor. Geschiedenis, Kunst en Erfgoed van Deinze en de Leiestreek. “Ik ben niet zeker uit welk materiaal de steen gemaakt is, maar het is waarschijnlijk een soort porfier. De steen weegt zeker 3 ton. Deze vondst heeft zeker erfgoedwaarde.”

Schepen van Erfgoed Rutger De Reu (CD&V) dook even in de archieven op zoek naar de geschiedenis van de molen. “Op de Molenkouter werd in de 15de eeuw een houten korenwindmolen gebouwd”, zegt De Reu. “Halfweg de 19de eeuw werd ze vervangen door een stenen stellingmolen, om graan te malen en olie te slaan. In 1892 brandde ze bijna volledig af, enkel de romp bleef over en in 1900 en 1911 werd de molen opnieuw verkocht aan respectievelijk Jules De Meester en Joseph De Wulf, de grootvader van de vinders. In 1917 werd de romp uiteindelijk gesloopt. Wij zullen de molensteen voorlopig bewaren om in 2019 een blijvende plaats in te richten in Wontergem, waar de steen als monument zichtbaar zal zijn.”