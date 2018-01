Open Vld: "We raken deze legislatuur niet aan promotaks" 27 januari 2018

03u33 0 Deinze De promotaks blijft de gemoederen beroeren in Deinze. Oppositiepartij N-VA stelde op de gemeenteraad de vraag of er op het schepencollege voorgesteld werd om deze belasting te herzien. "We staan als partij én coalitie achter het beleid van schepen Bruno Dhaenens", zegt schepen Norbert De Mey (Open Vld). "We raken nu niet aan de promotaks."

Jaarlijks moeten de handelaars in het winkelcentrum een promotaks betalen zodat het centrummanagement acties kan organiseren. Zoals je in onze krant van maandag 22 januari kon lezen pleit Alain Vylders voor een herziening: kleinere bijdragen van de handelaars, een groter aandeel van de stad. Hij bevroeg 208 handelaars, meer dan 80 procent is het idee genegen.





Volgens Open Vld-voorzitter Bart Vandekerckhove werd de herziening voorgesteld op het schepencollege, maar afgeketst door de meerderheid. Partijgenoot en schepen van lokale economie Bruno Dhaenens beweerde achteraf dat een herziening op dit moment dom zou zijn. Oppositiepartij N-VA vroeg op de gemeenteraad duidelijkheid.





De meerderheidspartijen Open Vld en CD&V sloten onmiddellijk de rangen. "Er is een beleid inzake lokale economie en dit voeren we loyaal uit", reageert burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). ""Er is nooit een officiële discussie geweest, wel informele gesprekken", zegt schepen Norbert De Mey. "We gaan ons beleid verder voeren tot 31 december 2018 en we gaan nu niet raken aan de promotaks. We gaan de werking wel evalueren en in de volgende legislatuur eventueel aanpassen. We staan met de partij en met het stadsbestuur als één man achter schepen Dhaenens", aldus de burgemeester. "Het centrummanagement en de promoacties worden gesmaakt en wekken jaloersheid op in andere steden en gemeenten. We zijn goed bezig en we doen verder", besluit Dhaenens. (ASD)