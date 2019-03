Open Deinze stuurt twee jonge vrouwen naar de verkiezingen in mei: Tess Minnens (27) en Karen Van De Weghe (28) vertegenwoordigen Deinze op de Vlaamse én federale lijst Anthony Statius

11 maart 2019

15u09 0 Deinze Tess Minnens (27) en Karen Van De Weghe (28) zullen Deinze vertegenwoordigen op de Vlaamse en federale Open-Vld-lijsten van de verkiezingen in mei. Gemeenteraadslid en fractieleider Tess Minnens staat op de zevende plaats van de Kamerlijst en Karen Van De Weghe staat op de zestiende plaats van de Vlaamse lijst.

Zondagavond werden de Vlaamse en Federale lijsten gestemd door het Oost-Vlaams provinciebestuur van Open Vld in zaal Westkouter in Deinze. De kieslijsten werden onder leiding van de Vlaamse lijsttrekker Carina Van Cauter en de federale lijsttrekker Alexander De Croo goedgekeurd. In de regio Deinze zet Open Vld in op twee jonge en sterke vrouwen: gemeenteraadslid Tess Minnens en Karen Van De Weghe.

Duurzaamheid en arbeidsmarkt

Tess Minnens is fractieleider van Open Deinze en draait intussen al enkele jaren mee in de Deinse politiek. Zij stelt zich kandidaat voor de federale lijst. Tess werkt in de HR-sector en is ook actief in de paardensector. “Ik geloof in een nieuwe politieke generatie, waar de burger altijd voorop staat. Ik sta positief in het leven en geloof in vooruitgang, maar daarvoor moet er nog heel wat gebeuren. Zelf ben ik vooral bezig met thema’s als duurzaamheid en arbeidsmarkt”, zegt Tess.

Apotheker Karen Van De Weghe is kandidaat op de Vlaamse lijst. “Ik ben een echte optimist en geloof in positieve politiek, want samenwerken loont meer dan tegenwerken.”