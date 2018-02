Open Deinze stelt dertig kandidaten voor 06 februari 2018

02u29 0 Deinze De stadslijst Open Deinze heeft dertig kandidaten bekend gemaakt. "Wij willen de grootste partij worden in de nieuwe fusiestad. Later onthullen we nog vijf sterke kandidaten. Geen witte konijnen, want in onze partij werken we met mensen", zegt lijsttrekker Norbert De Mey (Open Vld).

In een bomvolle zaal Souplex werden de eerste dertig kandidaten - waarvan de helft zittende mandatarissen - voor het burgerproject Open Deinze voorgesteld. "Om ons programma vorm te geven, worden alle inwoners betrokken", zegt voorzitter Bart Vandekerckhove. "De komende maanden trekken we telkens op zondagochtend naar alle zeventien deelgemeenten. Meer info hierover volgt op onze Facebookpagina."





"Onze ambitie is duidelijk: we willen de grootste partij worden en een plaats in het bestuur bemachtigen", reageert lijsttrekker Norbert De Mey. "We maken later nog vijf kandidaten bekend. Geen witte konijnen, maar sterke mensen."





De kandidaten zijn Alain Vylders, Alex Deschans, André Claeys, Annie Mervillie, Axel Dobbelaere, Bart Vandekerckhove, Bruno Dhaenens, Celien Van Renterghem, Celine Bastiaen, Chantal Van Praet, Davy Sergeant, Eric Vanhuffel, Filip Vervaeke, Francine Mortier-Van Oost, Gilbert Hautekeete, Ginette Vanvynckt, Hendrik Vergote, Inge De Graeve, Kathleen Gevaert, Kristof Windels, Lien Lambrecht, Norbert De Mey, Peter De Maertelaere, Peter Van Maele, Rita Vanneste, Rosane Vandemoortele, Sofie Dhondt, Sören Vandemoortele, Tess Minnens en Tom Van Nieuwenhuyse. (ASD)