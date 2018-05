Open Deinze op tournee NIEUWE STADSLIJST TREKT NAAR ALLE 17 DEELGEMEENTEN ANTHONY STATIUS

07 mei 2018

02u30 0 Deinze De leden van de nieuwe stadslijst Open Deinze trekken de komende weken naar alle zeventien deelgemeenten van fusiestad Deinze. "We willen ons oor te luisteren leggen bij alle inwoners", zegt lijsttrekker Norbert De Mey. Huidig schepen Bruno Dhaenens zal de lijst duwen.

De partij Open Deinze, een samensmelting van liberalen en onafhankelijken uit Deinze en Nevele, heeft haar campagne voor de verkiezingen van 14 oktober op gang getrokken met veel toeters en bellen. Met de Fiat 500 uit 1970 van kandidaat Alex De Schans en een heleboel blauw-witte strandballen trokken de kandidaten van de nieuwe stadslijst afgelopen weekend naar de avondjogging in Poesele, de Batjesmarkt in de Guido Gezellelaan in Deinze en het marktplein Apero in Hansbeke. En dat is nog maar het begin: in totaal gaat de Open Deinze-tournee naar 21 evenementen verspreid over de zeventien deelgemeenten van de toekomstige fusiestad. "Van Merendree tot Wontergem, we gaan langs in alle deelgemeenten met een gezellige stand op een evenement, de markt of gewoon op het dorpsplein", zegt lijsttrekker Norbert De Mey. "We gaan niet zomaar op bezoek, maar we willen met Open Deinze luisteren naar de mensen en hun bezorgdheden en vragen meenemen in ons programma. We geven de inwoners de kans om hun dromen, wensen en opmerkingen op te schrijven op kaarten en die verzamelen we in onze ideeënbus. Ons motto was van in het begin 'een fusie van mensen, voor mensen en door mensen' en dit willen we met deze actie ook laten zien", aldus De Mey.





Nog tot en met 16 juni

Of er dan effectief met deze opmerkingen en vragen iets gedaan wordt, daar is voorzitter Bart Vandekerckhove duidelijk over: "Wij zullen alle voorstellen bespreken en als ze weerhouden worden, zullen we ze ook uitwerken. Naast de input van de burgers werken wij zelf uiteraard ook verder aan thema's zoals mobiliteit en lokale economie. Onze roadtour is nog maar pas gestart en er staan nog bezoekjes gepland tot en met zaterdag 16 juni. Ik verwacht dat we dan ongeveer landen met ons programma. Over de laatste vijf kandidaten op onze lijst wil ik nog niets prijsgeven, behalve dat huidig schepen Bruno Dhaenens de lijst zal duwen."





Komende zondag stopt de Open Deinze-karavaan aan de rommelmarkt van Meigem.