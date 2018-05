Open Deinze barbecuet in Nevele 31 mei 2018

02u41 0

De burgerpartij Open Deinze organiseert op zondag 3 juni een barbecue in de sportzaal van de gemeenteschool in Nevele. "Het is fijn om te zien dat onze road tour zijn vruchten afwerpt", zegt Lien Lambrecht die het evenement organiseert. "Het is fijn dat we dit in Nevele organiseren. Vele inwoners van Nevele denken dat ze vergeten worden na de fusie, maar we willen duidelijk stellen dat alle zeventien deelgemeenten de nodige aandacht verdienen." Wie nog kaarten wil bestellen, kan dit via Lien (lienlambrecht@hotmail.be). Een kaart kost 18 euro, inclusief aperitief.





(ASD)