Op zoek naar lokaal muziektalent via 'Tomorrowband' 03 februari 2018

03u03 0 Deinze Nevele en Deinze starten samen een zoektocht naar lokaal zangtalent. Voor de Vlaamse actie 'Lokale Helden' zoekt de toekomstige fusiegemeente samen naar nieuw talent uit eigen streek.

"TomorrowBand is een muziekconcours georganiseerd door Jeugdcentrum Brieljant in Deinze, Jeugdhuis Mixit in Landegem en de cultuurdiensten van Deinze en Nevele", aldus Rutger De Reu (CD&V), schepen van Jeugd en Cultuur in Deinze. "Lokale helden is een evenement van Poppunt, de overkoepelende organisatie die nieuw muzikaal talent ondersteunt. Lokale helden vindt plaats op 27 april, verschillende organisatoren bieden lokaal talent op die dag een podium. Het doel is deze dag te koppelen aan een muziekwedstrijd, die TomorrowBand werd gedoopt", aldus Mia Pynaert, schepen van Cultuur in gemeente Nevele. Vier bands krijgen de kans om live op te treden in de eerste voorronde in JC Brieljant op 23 februari.





Milo Meskens in jury

Vier andere bands krijgen eveneens de kans om live op te treden in de tweede voorronde op 31 maart in JH Mixit in Nevele. Uit deze twee voorrondes worden telkens twee bands geselecteerd die doorgaan naar de finale op 27 april in JC Brieljant. "Met deze wedstrijd richten we ons tot jonge en lokale bands. Daarom dienen deelnemende bands in een straal van 50 km rond de nieuwe fusiegemeente te wonen en mag het oudste bandlid maximum 30 jaar oud zijn. De winnaar wint een geldprijs van 300 euro en mag in september optreden op het openluchtfestival dat JC Brieljant organiseert"





Inschrijven kan nog tot 9 februari.





In de jury zetelt onder andere Milo Meskens. (GRG)