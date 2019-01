Op zoek naar getuigen na zware aanrijding: “Bestuurder van tractor merkte misschien niets” Wouter Spillebeen

08 januari 2019

12u32 0 Deinze Siheme Ben Sidhom (56) uit Sint-Martens-Leerne is op zoek naar getuigen nadat ze drie maanden geleden het slachtoffer werd van een ongeval met vluchtmisdrijf. Ze moest uitwijken voor een tractor die op haar rijvak kwam, begon te slingeren en belandde tegen een andere tegenligger. “De bestuurder van de tractor is doorgereden. Hij was zich er misschien niet van bewust”, zegt Siheme.

Siheme was op 16 oktober rond 16.30 uur op weg van haar werk naar huis toen ze op de N466 tussen Baarle en Sint-Martens-Leerne moest uitwijken. “Een grote groene tractor die uit de andere richting kwam, nam de bocht te kort en kwam op mijn rijvak”, verklaart ze. “Ik moest uitwijken, anders zat ik eronder.” Siheme raakte met haar rechterwiel in de berm en probeerde nog bij te sturen. Ze werd bij het manoeuvre naar de andere kant van de weg gekatapulteerd en botste frontaal op een tegenligger. “Het gebeurde op een paar kilometer van mijn huis.”

Siheme liep zware verwondingen op door de aanrijding. Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze een viervoudige breuk in haar borstbeen en verschillende fracturen aan haar voet, heup en bekken bleek te hebben. De wagen was klaar voor de schroothoop. “Intussen gaat het al wat beter met Siheme en is ze weer aan het werk. Ze is werkelijk bikkelhard”, zegt haar man.

Op zoek naar getuigen

Siheme legde in haar ziekenhuisbed een verklaring af aan de politie die een onderzoek opstartte. “Het kan nog maanden tot een jaar duren voor dat onderzoek afgerond is. Intussen zijn we op zoek naar getuigen”, aldus Siheme en haar man. “Na het ongeval is een vrouw gestopt. Ze had alles gezien, maar dan is Siheme met de ambulance weggevoerd. We weten niet of de vrouw een verklaring heeft afgelegd aan de politie, maar we denken niet dat ze ter plaatse is gebleven.”

Daarom is Siheme op zoek naar getuigen van het ongeval. Wie iets gezien heeft of wie weet wie de bestuurder van de tractor is, kan contact opnemen met Siheme zelf op het nummer 0484 631995 of met de lokale politie op het nummer 09 381 41 00.