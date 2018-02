Op valentijnswandeling met Radio Tequila 10 februari 2018

Radio Tequila organiseert nu zondag voor de veertiende keer haar valentijnswandeling. Het wordt een proef- en sneukeltocht over tien kilometer met start aan Leiepoort campus Sint-Vincentius in de Peter Benoitlaan in Deinze.





"Op drie stopplaatsen serveren we een hapje en een drankje", zegt Rik Saelens. "We worden ontvangen door het bedrijf Azaleatuin in Kruishoutem op de grens met Petegem, de school Driessprong in de Kortrijksesteenweg en aan de studio's van Radio Tequila. De valentijnswandeling eindigt waar ze begon, waar frituur 't Buikske Vol ons opwacht."





Inschrijven op www.radiotequila.be. Volwassenen betalen tien euro en kinderen vijf euro. Starten tussen 12.30 en 14.30 uur. (ASD)