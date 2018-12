Op twee jaar tijd bijna dubbel zoveel fietsers langs F7 Anthony Statius

02 december 2018

09u19 0

Tijdens de Fietstelweek in september werden er gemiddeld 1.662 verplaatsingen per werkdag geregistreerd langs de F7 (Gent-Kortrijk) aan het station van Deinze. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de fietstelcampagne in 2016.

In de maand september heeft de provincie Oost-Vlaanderen het fietsverkeer langs 17 fietssnelwegen geteld. In totaal werden bijna 87.000 fietsverplaatsingen geregistreerd.

Langs de fietssnemweg F7 werden in totaal ruim 20.000 fietsverplaatsingen geregistreerd langs de drie meetpunten in Gent, Deinze en Zulte. Het hoogste aantal fietsbewegingen werd geregistreerd in Deinze ter hoogte van het station met gemiddeld 1.662 fietsers per werkdag. De meetpunten in Deinze en Gent kennen op werkdagen ook een duidelijke ochtend- en avondpiek. Tijdens het spitsmoment passeren er op een gemiddelde werkdag tot 200 fietsers per uur in Deinze en in Gent tot 115 fietsers per uur.

Vergeleken met de fietstelcampagne in 2016 is er in 2018 een exponentiële toename van het aantal fietsers per dag met 1.662 fietsbewegingen in 2018 ten opzichte van 886 in 2016.