Oost-Vlaamse centen voor Deinse projecten in het Zuiden Anthony Statius

15 april 2019

14u07 0 Deinze Vijf organisaties uit Deinze hebben een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen gekregen voor hun kleinschalige projecten in het Zuiden.

Oost-Vlaams gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking Leentje Grillaert (CD&V) deelt 396.141,35 euro aan subsidies uit onder 74 organisaties om projecten te realiseren in het Zuiden. Ook vijf projecten uit Deinze krijgen centen. Zo krijgt Children At Risk 5.360 euro voor herstellingswerken aan een tehuis voor straatkinderen in Kolkata, India. Ecassef krijgt 4.080 euro voor een sociaal-educatief en commercieel koffieproject in Otavalo, Ecuador en het Sint-Vincentiusziekenhuis ontvangt 8.000 euro voor een waterproject Water voor Mabele in de Democratische Republiek Congo. Village Support Rangaroon krijgt 6.975 euro subsidie voor het opstarten van een melkveehouderij in Darjeeling, India en tenslotte krijgen de Vrienden van Kemopodi 4.500 euro voor het garanderen van een kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg voor een dorpsgemeenschap in Senegal.