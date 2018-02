Ook landbouwwegen krijgen opknapbeurt 22 februari 2018

02u44 0

De Grijsbulckstraat en de Uilstraat in de Deinse deelgemeente Grammene worden dit jaar volledig hersteld. De rioleringen en het wegdek worden vervangen. Deze herstellingswerken liggen vanavond ter goedkeuring voor op de gemeenteraad en de uitvoering is gepland voor na het bouwverlof in augustus.





De Grijsbulckstraat en de Uilstraat in Grammene worden dit jaar nog aangepakt. "Het wegdek dat aansluit op de Kwakkelstraat is in slechte staat en moet dringend hersteld worden", zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V). "Ter hoogte van de huizen in het begin van de straten worden ook nieuwe rioleringen aangelegd. Het gaat in totaal om een lengte van 800 meter. Een fietspad komt er niet, want het gaat om landbouwwegen. Maar ook deze kleine landbouwwegen krijgen evenveel aandacht, we investeren niet alleen in grote projecten zoals de Beekstraat en de Oude Brugsepoort", aldus Bart Van Thuyne.





"De uitgave wordt geraamd 224.752 euro voor beide straten. De werken starten na het bouwverlof en zullen ongeveer vier maanden duren." (ASD)