Ook Deinze volgt Vlaams verbod op particulier vuurwerk Anthony Statius

21 maart 2019

12u19 0 Deinze Op initiatief van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zal Vlaanderen het afsteken van vuurwerk overal verbieden, tenzij de gemeente het toelaat. De Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is alvast bereid om dit verbod te volgen. Het decreet zou dit jaar nog in werking treden.

Het vuurwerkdebat leeft al een tijdje. Zo is er de groep dierenvrienden onder leiding van Nancy Haerinck, die in februari de petitie ‘Stop Private Firework’ lanceerde, en in diezelfde maand diende Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) ook een voorstel in om vuurwerk op het grondgebied van Deinze te verbieden. Het voorstel werd weggestemd door de meerderheid, maar nu komt er via het Vlaams parlement toch een totaalverbod op vuurwerk. Sabine Vermeulen is een van de ondertekenaars van het initiatief.

“In de steden en gemeenten waar vuurwerk momenteel altijd en overal is toegelaten, tenzij het lokale gemeentebestuur er anders over beslist, wordt de logica omgedraaid”, zegt Sabine Vermeulen. “Het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, wensballonnen en carbuurkanonnen zal overal verboden worden en met dit decreet komt er een nieuwe regeling dat vuurwerk enkel nog reserveert voor bijzondere gebeurtenissen via een duidelijk omlijnd en diervriendelijker kader. De drempel om een uitzondering toe te staan, zal sowieso veel hoger liggen en indien er ondanks het verbod toch vuurwerk wordt afgestoken, zal de handhaving gemakkelijker zijn. Het decreet geeft de gemeenten ook de mogelijkheid om overtreders te sanctioneren.”

In Deinze is men alvast bereid om het verbod te volgen. “Wanneer het Vlaams parlement haar nek uitsteekt met zo’n maatregel, dan moeten we dat respecteren”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).