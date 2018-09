Ooievaars krijgen meer nestpalen Anthony Statius

05 september 2018

13u19

Op vraag van oppositiepartij N-VA onderzoekt de stad Deinze de mogelijkheid om meer nestpalen te voorzien voor ooievaars.

Op de laatste gemeenteraad van Deinze vroeg raadslid Sabine Vermeulen (N-VA) om meer nestpalen te voorzien voor ooievaars. "Op diverse plaatsen in Vlaanderen, ook op de Brielmeersen in Deinze, zijn er al jaren broedplaatsen voor ooievaars", zegt Vermeulen. "Maar de ooievaarspopulatie in Vlaanderen is nog heel beperkt. Willen we een stijgend aantal broedparen, dan moeten er extra nestgelegenheden bijkomen. Meer ooievaars is niet enkel een ecologische troef, maar het betekent ook een meerwaarde voor het fietstoerisme in de streek."

"Het is niet zo eenvoudig om zomaar ergens nieuwe nestpalen te plaatsen", zegt schepen van Dierenwelzijn Tony De Neve (CD&V). "De Brielmeersen is een geschikte locatie, maar we leggen het voorstel eerst voor aan de adviesraad voor dierenwelzijn."