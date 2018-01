Ontstressen in gigantische danskoepel ORGANISATOREN WINTERFESTIVAL FIKA ZIEN HET GROOTS ANTHONY STATIUS

02u39 0 Foto ASD Ed Standaert en Vanessa Vervaeck met achter hen de transparante 'Fika dome'. Deinze In de achtertuin van hun B&B Aan de Leie houden Ed Standaert en Vanessa Vervaeck voor de tweede keer het winterfestival 'Fika'. Eind januari kunnen fuifbeesten de beentjes losgooien op muziek van topdj's zoals La Fuente en Dimaro in een uniek kader. "Een transparante, lichtgevende koepel geeft ons winterfestival een magische toets."

Wie Deinze in- of uitrijdt langs de Tweebruggenlaan, heeft hem vast al zien staan: de 'Fika dome'. De feestkoepel werd er neergepoot door Ed Standaert en Vanessa Vervaeck, in de achtertuin van hun B&B Langs De Leie in de Wakkense Heirweg 26 in Grammene. Na een succesvolle eerste editie van Fika Winterfestival in november 2016 trekt het koppel voor de tweede editie op zaterdag 27 en zondag 28 januari alle registers open.





"Ons motto is 'dreams create magic'", zegt Vanessa. "Het is al jaren onze droom is om ons eigen winterfestival te organiseren en in 2016 zijn we al zeer goed gestart. Het verschil met de vorige editie is dat we nu nog veel meer inzetten op goeie muziek. Verspreid over twee dagen zal er een hele reeks aan getalenteerde dj's de koepel opwarmen met heerlijke dansmuziek. Op zaterdag komen onder andere dj's Michiel Cnudde, Nina Black en als afsluiter dj Dimaro en op zondag hebben we dj La Fuente uit Nederland als headliner kunnen strikken."





Topdj's en foodtrucks

"Behalve muziek kunnen de bezoekers opnieuw genieten van een magische, Scandinavische sfeer. De reusachtige tipi's komen terug en er zullen een aantal foodtrucks staan waar je kan genieten van een hartige of zoete snack of een heerlijke koffie. Fika is een Zweedse term voor koffiepauze. Maar nog meer dan een pauze is het een moment om het werk neer te leggen en samen met vrienden even te ontsnappen aan alle stress."





500 bezoekers

"Maar dé publiekstrekker wordt ongetwijfeld onze feesttent", zegt Vanessa. "De koepel heeft een diameter van 25 meter, een hoogte van 10 meter en biedt plaats aan zo'n vijfhonderd bezoekers. Dus wie erbij wil zijn, zal zich moeten haasten. De koepel is bijna volledig transparant, behalve de bovenkant. Boven de hoofden van de dansers worden er prachtige laserprojecties van onder andere vuurwerk en sneeuw afgespeeld. Langs de buitenkant zal ze baden in een feeëriek, blauw licht. We hebben de koepel gekocht, dus na het festival blijft ze staan. Later kan ze onder andere gehuurd worden voor huwelijksfeesten of bedrijfsevents en we zijn van plan om er zelf ook nog feesten te organiseren. Maar Fika stopt niet met ons winterfestival. Eind april lanceren we Fika Beach en dit zal vier weken lopen en in september komt er nog iets, waarover late meer."





"De deuren van Fika Winterfestival gaan open vanaf 14 uur. Uit respect voor de omwonenden stopt de muziek zaterdag om 1 uur en zondag om 23 uur", besluit Ed.





Tickets kosten 18 euro voor een dag en 30 euro voor twee dagen en je vindt ze bij Brasserie Bruno, Dominique & Co en Tea-room Fox in Deinze, D-Toxx Wellness in Wielsbeke , Holy Food Market in Gent of je kan ze online bestellen via http://fikawinterfestival.ticketshark.be. Meer info via www.fikaconcepts.be.