Ontsnapte rode ibis nog steeds spoorloos Anthony Statius

19 februari 2019

10u30 0 Deinze De rode ibis van Wontergemnaar Johny De Neve is nog steeds niet terecht. “Hij werd het laatst gespot aan de Breemeersen in Lotenhulle (Aalter), ondertussen al drie weken geleden. Maar ik geef de moed niet op”, zegt Johny.

Vogelliefhebber Johny De Neve is nog steeds op zoek naar een van zijn vier rode ibissen. De exotische vogels ontsnapten op 19 december uit de volière en terwijl drie vogels snel werden teruggevonden, blijft de vierde spoorloos.

“Na de eerste oproep in de krant, kreeg ik telefoon van iemand uit Aalter, die de vogel had gezien aan de Breemeersen", zegt Johny. “Ik ben onmiddellijk gaan zoeken, maar tevergeefs. Dat is ondertussen al drie weken geleden en sindsdien zijn er geen tips meer binnengekomen. Ik vrees dat hij ondertussen in een andere volière zit. Maar ik geef de moed niet op, ik blijf zoeken.”

Wie de vogel heeft gespot, kan dit melden aan Johnny De Neve via 0494/23.20.19.