Ontsnapte rode ibis gezocht Anthony Statius

17 januari 2019

13u04 0 Deinze Johny De Neve uit Wontergem is op zoek naar een van zijn vier rode ibissen. De exotische vogels ontsnapten op 19 december uit de volière van Johny en terwijl drie vogels al werden teruggevonden, is er nog altijd eentje spoorloos. “Hij is onlangs in de omgeving van Vinkt gespot”, zegt Johny.

“Toen ik op woensdag 19 december opstond en naar buiten keek, zag ik mijn vier ibissen ontsnappen uit hun volière”, vertelt Johny De Neve. “Het poortje stond open en ik weet nog steeds niets hoe dat is kunnen gebeuren. Ik dacht de vogels te lokken met wat vis, maar dit lukte helaas niet want ze vlogen allemaal weg. Ondertussen heb ik drie van de vier vogels teruggevonden. De eerste twee gingen gemakkelijk, maar voor de derde vogel heeft het ongeveer vijf dagen geduurd om hem in een loopkooi te krijgen. De laatste vogel is nog spoorloos. Het beestje is geringd met een gele pootring van Aviornis, dat is de vereniging van en voor liefhebbers, die park- en watervogels houden en kweken.”

“De rode ibis is afkomstig van Zuid-Amerika, maar kan hier heel goed overleven omdat ze slakken, wormen en kleine visjes eet. Ze vertoeven het liefst in ondergelopen plassen en weilanden. Ik heb ook eenden en fazanten, maar de ibis is mijn favoriete vogel. Het zijn geen goedkope dieren, zo is de ontsnapte vogel zeker 500 euro waard.”

Wie de vogel heeft gespot, kan dit melden aan Johnny De Neve via 0494/23.20.19.