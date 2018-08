Ontdek nieuwe assistentieflats Zilvermeers 29 augustus 2018

Residentie Zilvermeers houdt vandaag een opendeurdag. De 27 nieuwbouwflats in de Kortrijksesteenweg 45-49 in Petegem zijn klaar. Geïnteresseerden kunnen de huur- en koopflats bezoeken tussen 15 en 19 uur.





Zilvermeers werd gebouwd door de gebroeders Ivan, Marniek en Franky Declercq en wordt uitgebaat door vzw Zorgbeheer. Deze vzw is een samenwerking tussen Immo Van de Woestijne en CM Midden-Vlaanderen.





"Het gaat om assistentiewoningen voor iedereen die nog zelfredzaam is, maar nood heeft aan een aangepaste, veilige woonomgeving en aan sociale contacten", zegt zorgmakelaar Leen Ghyselen.





De nadruk ligt op gezelligheid en kleinschaligheid en de flats hebben allemaal een of twee ruime terrassen en er is één grote cafetaria of ontmoetingsruimte. Achteraan het gebouw, in de binnentuin, is er een petanquebaan met zitbankjes en veel groen." Info: www.zilvermeers.com of op www.zorgbeheer.vlaanderen. (ASD)