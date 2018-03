Ontdek Leie en Schipdonkkanaal vanop de Milieuboot 06 maart 2018

02u50 0 Deinze Wie graag de waterwegen van Deinze eens verkent vanop een schip, die kan tussen maandag 12 maart en woensdag 18 april mee aan boord van de Milieuboot. "Op woensdagnamiddag en in de weekends is iedereen welkom om mee te varen", zegt Jeroen Van Den Branden.

Een keer om de vier jaar passeert de Milieuboot door Deinze. Vanaf maandag 12 maart vertrekt de boot iedere dag aan het Sint-Poppoplein en neemt de passagiers mee langs de Leie, het Schipdonkkanaal richting Lovendegem, zo'n twintig kilometer verderop.





Geen klassieke les

"In de week nemen we zoveel mogelijk leerlingen van alle scholen uit de streek mee", zegt Van Den Branden. "Aan boord krijgen zij geen klassieke les, maar wel een unieke belevenis tijdens een drie uur durende tocht. Eerst wordt het dek en de omgeving verkend en daarna mag iedereen aan de slag in het labo waar we onder andere waterstalen gaan analyseren. Daarna gaan we het ruim in."





"Op woensdagnamiddag mikken we vooral op verenigingen en particulieren. Er kan maximum zestig man aan boord en we varen uit zodra er 25 personen ingeschreven zijn. Op zondag 18 maart hebben we al voldoende inschrijvingen, dus wie nog wil aansluiten, kan dat zeker. Op zondag 25 maart organiseren we een milieuboottocht en dan varen we tot in Merendree en terug."





Wie geïnteresseerd is, kan zich inschrijven via www.milieuboot.be of op het nummer 053/72.94.20. Jongeren tot 18 jaar betalen 4 euro, volwassenen 8 euro. (ASD)