Online inschrijven voor sportkampen in Nevele Anthony Statius

01 februari 2019

10u19 0 Deinze Inwoners van Nevele kunnen hun kinderen nu ook online inschrijven voor sportkampen in de krokus- en paasvakantie. De inschrijvingen starten vanaf dinsdag 5 februari om 17.30 uur via www.deinze.be/webshop.

In de krokus en paasvakantie worden er opnieuw sportkampen georganiseerd in sporthal Oostbroek in Nevele. Belangrijk om te weten is dat inwoners van Nevele hun kinderen nu ook online kunnen inschrijven en dit vanaf dinsdag 5 februari vanaf 17.30 uur. Wie niet online kan inschrijven, kan op hetzelfde ogenblik terecht in het gemeentehuis van Nevele in de Cyriel Buyssestraat 15.

In de krokusvakantie is er van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart een sportkamp voor kinderen van de tweede kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. In de paasvakantie is er van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april een sportkamp voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het eerste leerjaar. Het thema voor deze kampen wordt later bekend gemaakt. Meer info via http://www.deinze.be/sportkampen-nevele.