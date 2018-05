Onenigheid over wateroverlast blijft 04 mei 2018

03u02 0 Deinze Farys en het stadsbestuur van Deinze zijn het niet eens over de oorzaak van het wateroverlast in de Beekstraat in Astene. "Maar het enige belangrijke is dat het probleem intussen opgelost is", zegt schepen van openbare werken Bart Van Thuyne (CD&V).

Maandag en dinsdag kampte de Beekstraat in Astene met ware modderstromen. Sinds april zijn er wegenwerken bezig waardoor de hele straat open ligt en afgelopen weekend kwam daar nog een grote hoeveelheid water bij. Woensdagvoormiddag werd het probleem opgelost, maar waar het water vandaag kwam, is nog steeds een punt van discussie.





Farys werd voor het weekend al op de hoogte gesteld van een mogelijk lek in de waterleiding. Toen ze de situatie gingen bekijken, stelden ze vast dat het water op de weg volgens hen niet afkomstig was van een lek. Een grondwaterpomp van de aannemer die de wegenwerken uitvoert, werkte niet. Toen de situatie woensdagochtend nog niet opgelost was, stuurden ze een specialist, die toch een klein lek vond in de binneninstallatie van een particulier. "Maar dat had niets te maken met de waterplassen", duidt woordvoerder van Farys Bruno Pessendorffer.





Leidingwater

"Dat klopt niet", reageert schepen Bart Van Thuyne. "Ze willen ontkennen dat ze te lang gewacht hebben om het lek te repareren. Farys weet heel goed dat een defecte grondwaterpomp niet ineens water uit de grond naar boven kan doen komen. Het ging duidelijk om leidingwater."





Welke partij uiteindelijk gelijk heeft, zullen we wellicht nooit weten. "Of het nu door een pomp is of door een lek, dat is bijzaak. Het probleem is intussen opgelost, dat is het belangrijkste", sluit Van Thuyne af. (WSG)