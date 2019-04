Ondernemer en klimaatexpert Lard Vanobbergen (44) stapt in de politiek: onmiddellijk op vierde plaats Europese lijst voor Open Vld Anthony Statius

04 april 2019

19u47 5 Deinze De bekende ondernemer en klimaatexpert Lard Vanobbergen stapt in de politiek. Op vraag van Guy Verhofstadt versterkt de 44-jarige Deinzenaar de Open Vld-lijst voor het Europese parlement en dit doet hij vanop een strijdbare plaats. “Als ik eens onbescheiden mag zijn: de klimaatproblematiek is al twintig jaar mijn dada, en al lang voor het een hype werd. Ja, ik denk dat ik wel een meerwaarde kan zijn”, zegt Lard.

Lard Vanobbergen is misschien een nieuw gezicht in de politiek, maar hij is zeker geen groentje in het klimaatdebat. Sinds 2014 mag hij zich Climate Reality Leader noemen, nadat hij in de leer ging bij Amerikaans ex-presidentskandidaat en klimaatstrijder Al Gore. Lard was gedurende twintig jaar gedelegeerd bestuurder van Brontec uit Aalter, een eigenzinnig installatiebedrijf dat jaren heeft ingezet op duurzame energietechniek. Hij won in 2012 ook de Belgian Building Award for innovation voor de realisatie van de technieken van Hotel Reylof in Gent. In 2016 verkocht hij Brontec en richtte hij het Belga Business Center in Deinze op, een co-workingruimte die ruimte biedt aan ondernemers. Met zijn bedrijf Watts-ON zet Lard vandaag een handel op poten in duurzame, waterdichte, industriële en projectverlichting. In Deinze lanceerde hij ook al heel wat initiatieven: zo is hij medeorganisator van Repair Café en eind vorig jaar introduceerde hij de BattMobiel, een elektrische deelauto, in de Leiestad. Zijn volgende zet? De Europese politiek.

“Ik ben in het verleden al benaderd geweest door de lokale politiek, maar ik heb altijd de boot afgehouden”, zegt Lard. “Niet omdat ik iets tegen lokale politiek heb, maar omdat ik geen politicus pur sang ben. Klimaat is echt mijn ding en volgens mij is het Europese niveau het best geschikt om rond dit thema te werken. Na het telefoontje van Guy Verhofstadt, heb ik dan ook niet lang getwijfeld.”

Lard staat op de vierde plaats van de Europese Open VLD-lijst en de top drie wordt gevormd door lijsttrekker Guy Verhofstadt, Hilde Vautmans en de Pools-Belgische filosofe Alecja Gescinska. “Open Vld heeft momenteel drie zetels in het Europees parlement, dus ik sta op een strijdbare plaats”, zegt Lard. “Ik ben de enige op de lijst die van klimaat zijn speerpunt heeft gemaakt en los van of ik verkozen word of niet, is het mijn ambitie om dit thema onder de aandacht te brengen. Een groot probleem in het huidige klimaatdebat is dat er teveel gepolariseerd wordt en dat de mensen schrik krijgen van innovatie en duurzame energie. Ik zie het als mijn missie om deze materie begrijpbaar te maken voor iedereen, om mensen er pakweg van te overtuigen dat het eigenlijk wel fijn is om met een elektrische auto te rijden. Het is verbazingwekkend hoe veel mensen denken dat klimaatmaatregelen ons in armoede zullen duwen, terwijl dit beeld absoluut niet klopt. Hoe ik mijn kansen inschat? Het zou een droom zijn, mocht ik verkozen worden. Ik werk al twintig jaar rond dit thema, dus ik hoop dat ik deze kans krijg. Op 26 mei, de dag van de verkiezingen, word ik 45 jaar; een mooier cadeau kan ik mij niet indenken.”