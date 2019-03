Ondanks burgerinitiatief nu definitief: stad stopt samenwerking met Kat op de Dool Kattenasieldame Patricia Rotsaert kan meerderheidspartijen niet overtuigen Anthony Statius

29 maart 2019

08u41 0 Deinze Ondanks het passionele pleidooi van kattenasieldame Patricia Rotsaert en een vurige tussenkomst van Sabine Vermeulen (N-VA) hield de meerderheid CD&V/Open Deinze voet bij stuk. Vanaf 1 juli draait de stad de geldkraan naar Kat op de Dool dicht en gaat men in zee met Folyfoot Waregem. Er werd wel beloofd om opnieuw in gesprek te gaan met het kattenasiel van Deinze voor een eventuele samenwerking.

Het was tijdens de gemeenteraad van donderdag 28 maart duidelijk dat er in Deinze amper gebruik gemaakt wordt van het burgerinitiatief. Er kwam meer volk dan anders op de publieksbanken zitten en er werd zelfs een politieagent ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden. Na een fluitconcert van microfoons kon Patricia Rotsaert eindelijk aan haar betoog beginnen.

De zaak is ondertussen gekend. De stad Deinze wil voor de opvang van tamme katten in zee gaan met Folyfoot, het dierenasiel uit Waregem, dat ook de honden opvangt. Daarom wil men de samenwerking met Kat op de Dool, het erkende kattenasiel van Patricia Rotsaert, stopzetten. Hierdoor loopt zij enkele duizenden euro’s aan subsidies per jaar mis. “Men houdt geen rekening met onze inzet, die we al al die jaren leveren”, zegt Patricia. “Folyfoot is verder gelegen, is slechts twee uur per dag open, hanteert exuberante prijzen en is niet onbesproken op vlak van diervriendelijkheid. Is dat de bekommernis om de inwoners en de visie op dierenwelzijn in Deinze? 661 Deinzenaren zetten hun handtekening onder dit burgerinitiatief, negeer die mensen niet.”

“Dit is een weloverwogen keuze geweest”, reageert schepen van dierenwelzijn Filip Vervaeke (Open Deinze). “Folyfoot vangt niet enkel katten, maar ook honden, paarden, geiten en andere dieren op. Daarbij doen zij dit zeven dagen op zeven, mits afspraak. Ik ben drie keer onverwachts op bezoek geweest bij Folyfoot en heb geen wantoestanden gezien. Ook bij andere gemeenten die met Folyfoot samenwerken zoals Kruisem zijn er geen klachten. Deze beslissing werd unaniem gesteund door de adviesraad voor dierenwelzijn. Daarbij geldt ze slechts een jaar en ze kan ieder jaar herzien worden.”

Het amendement van N-VA om toch te blijven verderwerken met Kat op de Dool werd verworpen door de meerderheidspartijen en het punt werd uiteindelijk goedgekeurd. Al hield burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) wel de deur op een kier door te beloven dat de stad opnieuw in gesprek zal treden met Patricia Rotsaert.