Omleiding tijdens uitbreiding Groot-Prijkels komt er 08 maart 2018

02u50 0 Deinze Tijdens de werken aan Groot-Prijkels blijft Deinze bereikbaar via het afrittencomplex van de E17. De stad Deinze communiceerde hierover al en intercommunale Veneco bevestigt dit nu.

Veneco begint in april de nieuwe poort naar Groot-Prijkels aan te leggen. Ter hoogte van het kruispunt tussen de Gaversesteenweg (N35) en de Karrewegstraat komt een hoefijzerkruispunt van 100 meter met drie aftakkingen naar de vijf verschillende zones binnen het bedrijventerrein. Daarvoor wordt het bestaande kruispunt tussen 9 april en 13 juli afgesloten.





"We hebben beslist dat de bedrijvenzone en Deinze bereikbaar blijven voor het verkeer komende vanuit Gent", zegt Raf Anthoni, projectcoördinator van Veneco. "De Prijkelstraat is weliswaar niet rechtstreeks vanop de E17 bereikbaar. Je neemt de afrit 7 Deinze-Nazareth en via de ronde punten moet je weer de E17 op richting Kortrijk. Op het oprittencomplex houd je rechts aan om de bedrijvenzone in te rijden en zo word je naar de N494 geleid om zo Deinze binnen te rijden. Voor het verkeer komende van Kortrijk geldt hetzelfde scenario. Wie vanuit de Prijkels vertrekt, neemt de oprit richting Kortrijk en wie naar Gent moet, kan zich keren aan het afrittencomplex in Kruishoutem. Vanuit Deinze kan je ook via de N43 Gent en Kortrijk bereiken", aldus projectcoördinator Raf Anthoni. (ASD)