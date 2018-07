Oliebedrijf loopt zware schade op bij brand 11 juli 2018

02u36 0 Deinze In het oliebedrijf Edible Oils VanDamme in de Europalaan in Petegem heeft gisteren rond 19 uur een zware brand gewoed.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie en raffinage van maïsolie. De brandweer had het vuur snel onder controle. De rook bleek niet giftig te zijn en er vielen geen gewonden. Het bedrijf liep grote schade op, één gebouw was zwartgeblakerd en de buitenpanelen waren verbogen door de hitte. De zaakvoerders de schade opmeten. Ze hadden nog geen idee over de oorzaak. Vermoedelijk is de brand ontstaan bij de schoonmaak van een filter. Dat gebeurt met benzine. Wellicht liep er daarbij iets fout. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf zijn werkzaamheden kan voortzetten. (DJG)