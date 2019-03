Olaf Evrard is eerste opvolger voor Vlaams Belang in Vlaams parlement Anthony Statius

06 maart 2019

Vlaams Belang heeft Deinzenaar Olaf Evrard (60) aangeduid als eerste opvolger voor het Vlaams parlement voor de nakende verkiezingen in mei.

Met Olaf Evrard als eerste opvolger voor het Vlaams parlement krijgt opnieuw een Deinzenaar een prominente plaats op de Vlaams Belang-lijst voor de Vlaamse en federale verkiezingen in mei. Eerder werd al gemeld dat stadsgenoot Ortwin Depoortere een plek op de tweede plaats van de federale Kamerlijst heeft.

Olaf woont in de Reibroekstraat in Hansbeke en zetelt samen met Ortwin Depoortere in de gemeenteraad van Deinze. Hij is werkzaam als fractiesecretaris van de Vlaams Belang-fractie in de Gentse gemeenteraad. Daarnaast is hij regiovoorzitter van Vlaams Belang regio Gent-Eeklo en voorzitter van Vlaams Belang Deinze-Nevele.