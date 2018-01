OKRA viert 600ste lid op nieuwjaarsfeest 02u36 0

OKRA Deinze centrum en Petegem telt zeshonderd leden. Dit vieren ze op hun nieuwjaarsfeest in zaal De Rekkelinge op zondag 21 januari. Iedereen is welkom vanaf 12 uur om mee aan te schuiven aan tafel. Op het menu staat een aperitiefje met gandaham met meloen en balsamico, gerookte zalm met courgette of Kipspiesje met zoetzure saus, gevolgd door broccoliroomsoep en als hoofdgerecht een traag gegaarde kalkoenfilet met champignonsaus. Afsluiten doet men met een dessertbordje en koffie. Voor de menu betaal je 35 euro, tombolabiljet inbegrepen. Na het eten is er een optreden van De Kluivers.





Inschrijven bij de wijkverantwoordelijke of ten laatste in de Volkskring op maandag 15 januari van tussen 14 tot 16 uur. (ASD)