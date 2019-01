OKRA Deinze Centrum en Petegem schenkt 400 euro aan De Regenboog Anthony Statius

27 januari 2019

OKRA Deinze Centrum en Petegem heeft een cheque van 400 euro geschonken aan vzw Regenboog. De vereniging voor 55-plussers telt ondertussen 650 leden.

OKRA Deinze Centrum en Petegem zette op zondag 27 januari het nieuwe jaar in met een receptie in zaal De Rekkelinge. De vereniging telt al 650 leden en dit aantal blijft maar aangroeien. Ieder jaar schenkt OKRA een cheque aan een goed doel. Met hun pannenkoekenverkoop tijdens de alternatieve kerstmarkt in zaal De Volkskring wist men 400 euro te verzamelen en dit bedrag werd geschonken aan De Regenboog, een nieuwe organisatie die zich inzetten voor mensen in armoede. Diaken Johan Van Heirzeele mocht de cheque in ontvangst nemen.

Meer info via www.okra-deinzecentrum .be.