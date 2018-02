OCMW-raadslid schenkt bloemetje aan rusthuisbewoners 28 februari 2018

02u30 0 Deinze Rita Van Neste heeft gisteren de kamers van heel wat rusthuisbewoners opgefleurd. Samen met enkele vrijwilligers van S.O.S. Straathonden deelde het OCMW-raadslid azalea's uit aan de 78 bewoners van het OCMW-rusthuis en de 160 bewoners van het RVT Sint-Jozef. "De bloemen werden aangekocht ter ondersteuning van een opvangcentrum voor straathonden in Turkije", zegt Rita.

Soms kan een bloemetje volstaan om een glimlach op iemands gezicht te toveren. Zo ook bij Adrienne Lavent en Elisabeth De Weirdt, twee bewoners van het OCMW-rusthuis van Deinze. De dames kregen gisteren een kleurrlijke azalea van Rita Van Neste. De bloemen zijn afkomstig van een steunactie voor S.O.S. Straathonden.





"Mijn goede vriendin Veerle De Keyser is vrijwilligster bij deze organisatie, die straathonden opvangt in Turkije", zegt Rita. "Een van de acties was de verkoop van azalea's, maar veel mensen betaalden gewoon 5 euro zonder daarvoor bloemen in ruil te krijgen. Al die bloemen die ze op overschot hadden, werden nu persoonlijk geschonken aan de bewoners van beide rusthuizen."





Meer informatie is terug te vinden via de Facebookpagina SOSstraathonden.





(ASD)