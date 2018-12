OCMW kent eretitels toe tijdens laatste raad Anthony Statius

11 december 2018

08u59 0

Tijdens de allerlaatste OCMW-raad van Deinze werden enkele eretitels toegekend. Drie verdienstelijke OCMW-leden kregen een eretitel toegekend wegens hun lange staat van verdiensten en inzet; Rita Van Neste en Willy De Ketelaere mogen voortaan de titel dragen van Ereraadslid OCMW Deinze en aan Conny De Spiegelaere werd de titel Erevoorzitter OCMW Deinze toegekend.

“De Vlaamse overheid heeft een nieuw bestuurlijk landschap uitgetekend waarbij de OCMW’s zoals we die nu kennen niet meer zullen bestaan vanaf 1 januari 2019", zegt Conny. “Na 42 jaar wordt het roer overgenomen door de gemeenteraad die ook zal werken als OCMW-raad en door het college van burgemeester en schepenen dat ook zal functioneren als Vast Bureau. Een heuse omwenteling die bovendien wordt versterkt door de fusie met Nevele. In de OCMW-raad van dinsdag 4 december werd met veel respect voor de voorbije realisaties en de raadsleden een boeiend hoofdstuk in de sociale geschiedenis van onze stad afgesloten.”

De ontslagnemende raadsleden zijn Willy De Ketelaere, Peter De Maertelaere, Chantal Verleye, Rita Van Neste, Rosanne Ranschaert, Karen Steyaert, Eddy Donné, Laurette Dobbelaere, Carlos van Crombrugghe en Jan Vander Mijnsbrugge. Ook de functie van OCMW-voorzitter bestaat niet meer vanaf 2019. Conny De Spiegelaere zal opnieuw in het stadsbestuur komen als schepen van onder andere Welzijn, Senioren en Woonzorg.