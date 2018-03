Obe (12) schittert naast BV-koppel in musical TIENER DEELT PODIUM MET JAN SCHEPENS EN KATJA RETSIN JOERI SEYMORTIER

06 maart 2018

02u49 0 Deinze Obe Lambert (12) uit Evergem speelt binnenkort de hoofdrol in de nieuwe familiemusical Dolfje Weerwolfje van de vzw Event-Team. Hij speelt er de jonge weerwolf naast Jan Schepens en Katja Retsin. Het koppel uit Astene staat voor het eerst samen op de planken.

Dolfje Weerwolfje is deels gebaseerd op de populaire boeken van Paul Van Loon. Jan Schepens en Katja Retsin gaan in de musicalversie met de meeste aandacht lopen, maar de Evergemse Obe Lambrecht staat perfect zijn mannetje tussen de twee grootheden. "Ik mag de hoofdrol spelen en ben Dolfje Weerwolfje. Leuk om te doen", zegt Obe. "Ik heb al meegespeeld in de grote musical 14-18 van Studio 100 en draaide ook al mee in de productie 'The little mermaid' . Ik ga nu nog gewoon naar het humaniora, maar het is mijn doel om van het acteren mijn beroep te maken. Jan en Katja zijn keiprofessioneel en van hen kan ik nog veel leren. Ik wil nu in mijn vrije tijd zoveel mogelijk acteren en op de planken staan. Ik doe dit heel graag!"





Voor Katja Retsin is het haar debuut als actrice. Ze was eerder al omroepster voor de VRT en presenteerde De Rode Loper, is nu één van de gezichten van TV-Oost en schrijft kinderboeken.





Op tijd naar bed

"Ik vind het ongelooflijk leuk om te doen", vertelt Katja. "Maar wel confronterend, want acteren is keihard werken. Ook al ziet het er makkelijk uit. Ik heb nu ontdekt dat mijn man best wel hard werkt (lacht). Ik krijg dansles en zangles en geniet daarvan. Ik moet veel onthouden en je moet in je rol blijven. Met Jan samenwerken is speciaal, maar wel fijn. We warmen nu samen onze stem op. Ik drink nu ook thee en besef dat ik op tijd in bed moet. Je stem is een breekbaar instrument."





Katja Retsin kan carpoolen met haar man Jan Schepens vanuit Deinze naar de repetities in Evergem. "Heerlijk om weer op de planken te staan en met de repetities te beginnen", zegt Jan Schepens. "We werken met heel veel jonge acteurs en die zijn super goed. Obe is indrukwekkend. Niet alleen een goed acteur en zanger, maar ook een slimme kerel. Ook Katja doet dat bijzonder goed. Iedereen moet verschillende rollen spelen, en Katja is onder andere de kip en de mama. Helemaal niet zo evident. Ik wist niet dat mijn vrouw zo een 'zotte blaar' was. De regisseur moet niet veel zeggen. Katja is zich aan het amuseren, en dat is zeer fijn. In de auto geef ik haar tips. Op die manier stel ik ook mezelf in vraag en beleef ik de productie veel bewuster. Samen hard werken, maar ook samen keihard genieten."





De première is op zaterdag 14 april in Cultuurcentrum Stroming in Sleidinge. Daar wordt het hele weekend gespeeld. Nadien trekt de productie door Vlaanderen. Info en kaarten: www.dolfjeweerwolfje.be.