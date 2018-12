Nokere Koerse start nog eens vijf jaar in Deinze Anthony Statius

14 december 2018

De start van wielerwedstrijd Nokere Koerse blijft nog eens vijf jaar in Deinze. Volgend jaar verloopt de samenwerkingsovereenkomst, maar op vraag van de organisatie wordt de verlenging voor de periode 2019-2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.

In maart 2019 is de Markt van Deinze opnieuw twee keer het mekka voor fans van de koers. Op woensdag 20 maart start Nokere Koerse voor de vijfde keer in de Leiestad en op zondag 31 maart komt ook Gent-Wevelgem terug. Mits goedkeuring van de gemeenteraad zal Nokere Koerse nog tot en met 2024 in Deinze blijven.

“Op de volgende editie zullen voor het eerst ook de vrouwen uit de hoogste categorie bij het UCI op dezelfde dag starten in Deinze”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Nokere Koerse voor junioren zal starten op de Markt van Nevele en tenslotte is er op zondag 17 maart Nokere Koerse voor wielertoeristen.”

Of de start van Gent-Wevelgem na 2019 nog in Deinze blijft is nog een vraagteken. “We zullen onderhandelen om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen, maar het zal niet gemakkelijk worden. We zijn op zoek naar de nodige partners en sponsors”, besluit Jan Vermeulen.