Nog tot maart aanschuiven aan kruispunt N43-Pontstraat Anthony Statius

23 november 2018

13u53 0 Deinze De werken aan het kruispunt van de gewestweg N43 met de Pontstraat in Astene zullen een pak langer duren dan gepland. “Er zijn problemen opgedoken met nutsleidingen en rioleringen. De einddatum wordt verlegd van eind november naar maart 2019. Er wordt deze winter wel doorgewerkt", zegt Marie De Vliegher, communicatieverantwoordelijke bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Op maandag 24 september startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van het kruispunt van de N43 met de Pontstraat. Het kruispunt krijgt verkeerslichten om overstekend fietsverkeer veiliger te maken en de fietspaden aan het kruispunt worden vrijliggend. Tegelijkertijd vernieuwt de aannemer de fietspaden langs de N43 van de Dorpstraat huisnummer 40 tot net voorbij de Beekstraat. In totaal wordt vier kilometer fietspad vernieuwd.

Aanvankelijk werd er gecommuniceerd dat de werken tot eind november, begin december zouden duren, maar deze einddatum werd verlegd naar maart 2019. “Problemen met nutsleidingen en rioleringen zorgen ervoor dat de werken langer zullen duren dan gepland”, zegt communicatieverantwoordelijke Marie De Vliegher. “Vanaf volgende week starten we aan de volgende fase en dan zal de andere kant van het kruispunt aangepakt worden. Ook tijdens de winter wordt er doorgewerkt. Het einde van de werken is pas voorzien in maart omdat we gezien de weersomstandigheden pas dan kunnen asfalteren.”

Tijdens de herinrichting van het kruispunt wordt het verkeer geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Dit zorgt, vooral tijdens de spitsuren, voor lange files in beide richtingen en voor sluipverkeer door de omliggende wijken. Bij de vernieuwing van de fietspaden rijdt het verkeer over versmalde rijstroken in de beide richtingen. Fietsers krijgen tijdelijk een dubbelrichtingsfietspad op de weghelft waar niet gewerkt wordt. Tijdens de werken aan het kruispunt N43 blijven de beide aansluitingen van Pontstraat afgesloten. De stad Deinze voert tegelijkertijd herinrichtingswerken uit in de Pontstraat.