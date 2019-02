Nog meer appartementen langs drukke gewestweg: Residentie Goudsbloem verrijst op kruispunt N35 Voormalige biowinkel maakt plaats voor zestien appartementen Anthony Statius

14 februari 2019

11u59 1 Deinze De voormalige bio- en natuurwinkel De Goudsbloem maakt dit jaar nog plaats voor zestien nieuwe appartementen. Residentie Goudsbloem verrijst op het kruispunt van de gewestwegen Gaversesteenweg (N35) en Oudenaardsesteenweg (N494), een van de belangrijkste toegangswegen van de stad. “De werken starten in het najaar en zullen ongeveer twee jaar duren”, zegt Jef Van Cauwenberghe van vastgoedmakelaar Landbergh.

Langs de Gaversesteenweg (N35) komen heel wat nieuwe appartementsgebouwen bij. Op de site van de voormalige fitnessclub Orlando is men bezig met de bouw van Residentie Drieshouse Orlando en iets verderop start men in het najaar met de bouw van een gloednieuw project op de plaats waar vroeger bio- en natuurwinkel De Goudsbloem gevestigd was.

Residentie Goudsbloem komt op de kop van de fietsstraat Legestraat, de verkeersarme Driesstraat en de verbindingsweg Gaversesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Oudenaardsesteenweg (N494). “De ligging is ideaal, vlak bij het shoppingcenter Driespoort en het trein- en busstation”, zegt Jef Van Cauwenberghe van vastgoedmakelaar Landbergh. “Naast een ruim aanbod van kleding-, interieur- en kinderwinkels en een supermarkt is er ook een postverdeelpunt en een fitness in de buurt. De vele restaurants, het zwembadcomplex Palaestra, de twee lokale tennisclubs, het ruime aanbod aan scholen en het toekomstige cultureel centrum, allemaal op wandel- en fietsafstand, maken van deze locatie de ideale uitvalsbasis.”

Energiearm

“Residentie Goudsbloem is een kleinschalig en energiearm nieuwbouwproject bestaande uit veertien comfortabele appartementen met twee slaapkamers en zonneterrassen verspreid over de eerste drie bouwlagen en twee penthouses op de dakverdieping met riante terrassen in combinatie met groendaken. Ieder appartement werd voorzien van een eigen warmtepomp in combinatie met vloerverwarming. Er komt ook een ondergrondse parking en die is te bereiken via de Legestraat. De fietsers kunnen langs de Gaversesteenweg binnenrijden en om het bestaande voet- en fietspad breder te maken, worden de appartementen twee meter achteruit geschoven. Vlak bij het gebouw komt een parking voor Cambio-deelwagens. De werken starten in het najaar en zullen ongeveer twee jaar duren.”

Infodagen

De ontwikkelaar, grondeigenaar en opdrachtgever is Fraeye Projects en het Landbergh-team verzorgt de commercialisering. Voor de geïnteresseerden zijn er infomomenten gepland in het bestaande gebouw en dit op zaterdagen 16 februari, 2 maart en 16 maart. Iedereen is welkom.

Meer info over het bouwproject, kan je krijgen via www.landbergh.be en 09/225.25.24.