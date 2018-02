Nog geen nieuw wegdek, dus snelheidsbeperking 07 februari 2018

Wie van Nevele naar toekomstige hoofdgemeente Deinze rijdt (of omgekeerd natuurlijk), moet langs het Schipdonkkanaal noodgedwongen vaart minderen. Een deel van het traject tussen Nevele en Meigem ligt er zo hobbelig bij dat er een snelheidsbeperking tot vijftig kilometer per uur is ingesteld. "De snelheidsbeperking is er om veiligheidsredenen gekomen. Het is wel de bedoeling om dit slechte stuk opnieuw aan te leggen", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). "Daarover volgt overleg met de Vlaamse Waterweg, zoals Waterwegen en Zeekanaal vandaag heet." De overheid maakt in het dossier geen al te beste beurt. Eerst waren er al vragen over het nieuwe fietspad dat vanuit Deinze naar Meigem loopt, maar geen verlenging kreeg in Nevele. En nu blijkt dus ook het wegdek aan vernieuwing toe. Uitgerekend dit deel van het traject Nevele-Deinze was recent vier jaar lang onbereikbaar door werken aan het kanaal, maar de aanpalende weg werd toen niet vernieuwd. (GRG)