Noé vervolledigt viergeslacht 21 augustus 2018

Met Noé Audoor is Deinze een viergeslacht rijker. De kleine Noé werd op zondag 17 juni geboren en met mama Fortry Faith (21), grootmoeder Cindy 'Nona' Vanbraband (44) en overgrootmoeder Monique Devos(70) vormt het kindje een viergeslacht. De vader heet Michiel Audoor. "De geboorte van Noé was normaal voorzien op 29 juni, maar onze kleine meid besliste daar anders over", zegt Cindy. "Faith Fortry is bevallen op de verjaardag van haar papa Filip of opa Mauve. 's Avonds om 19.52 uur is Noé geboren en dus was het die dag extra feest, het mooiste verjaardagscadeau dat opa Mauve maar kon wensen."





