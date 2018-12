Nina’s Bloemenhoek opent tweede winkel in Deinze Anthony Statius

28 december 2018

10u59 0 Deinze Nina Vandersteene heeft een tweede vestiging van haar zaak Nina’s Bloemenhoek geopend op de Markt in Deinze. De winkel bevindt zich in het pand van de vroegere kinderschoenenzaak Scarpette.

Nina’s Bloemenhoek bestaat al een tijdje in Oostakker naast de Carrefour Market. Onlangs opende zaakvoerster Nina Vandersteene een tweede vestiging in Deinze. “Mijn schoonouders en schoonzus bezitten al vijf bloemenwinkels in het Gentse”, zegt Nina. “We zijn altijd op zoek naar nieuwe locaties en mijn schoonouders zagen per toeval dit pand te huur staan. Hier zitten we ideaal, tijdens de wekelijkse woensdagmarkt krijgen we zeer veel bezoekers over de vloer en dankzij de mondelinge reclame komen er ondertussen al mensen uit de omliggende gemeenten. We doen alles is in eigen beheer, van de aankoop tot de verdeling van de bloemen.”

In Nina’s Bloemenhoek vind je een groot assortiment aan snijbloemen en planten. “Wij maken alles van boeketten tot bloemstukken, rouwstukken, tafelstukken tot bruidsboeketten”, aldus Nina. Meer info via de Facebookpagina Nina’s bloemenhoek Deinze.