Nieuwkomer Bachtekerke heeft onmiddellijk ‘terras van het jaar’ beet Anthony Statius

05 november 2018

16u33 0 Deinze Amper zeven maanden nadat Pieter De Troyer (37) restaurant Bachtekerke heeft geopend in Bachte-Maria-Leerne (Deinze), werd hij door de Gault&Millau onderscheiden met een score van 14 punten én de titel van ‘terras van het jaar’. “Op ons terras krijg je onmiddellijk een vakantiegevoel”, zegt Pieter.

Een reiger die laag over het donkergroene dwater scheert, de treurwilg die zachtjes heen en weer wiegt; zelfs bij de huidige koude temperaturen nodigt het terras van Bachtekerke uit om de voeten onder een van de tafeltjes te schuiven en een glaasje bubbels te bestellen. Het nieuwe restaurant in Bachte-dorp ligt knus ingenesteld tussen het kerkplein en de Oude Leiearm en deze unieke ligging werd door de Gault&Millau-gids bekroond met de titel ‘terras van het jaar’. Met een startscore van 14 punten heeft chef Pieter De Troyer — vroeger actief als privé-kok van voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur — zijn entree niet gemist.

“Bij het zoeken naar een geschikte locatie zijn we toevallig op dit restaurant, voorheen D’Oude Leie, gebotst”, zegt Pieter. “We zijn onmiddellijk verliefd geworden op dit mooie plekje aan het water en we hebben het terras volledig heraangelegd om de unieke setting nog meer tot uiting te laten komen. Je krijgt hier onmiddellijk een vakantiegevoel en mensen voelen zich hier op hun gemak. Dat vind ik minstens even belangrijk als het serveren van lekkere gerechten.”

“Ik ben niet echt bezig met het behalen van prijzen of titels, maar deze erkenning in de Gault&Millau-gids doet veel deugd. Maar als chef doe je niets alleen, deze score is er mede dankzij mijn team, dat zich zes dagen op zeven keihard inzet. Onze start is een onverwacht succes en we gaan blijven verder doen, maar wel met beide voeten op de grond. De gemoedelijke sfeer blijft prioriteit en iedereen is welkom om te genieten van het lekkere eten en ons mooie uitzicht”, aldus De Troyer.