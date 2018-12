Nieuwe wijkinspecteurs in Deinze Centrum Zuid en Zulte Zuid Anthony Statius

14 december 2018

De Politiezone Deinze-Zulte voert twee verschuivingen door binnen de dienst Wijkwerking en Onthaal. Stephanie Boussauw is niet langer de wijkinspecteur van de wijk Deinze Centrum Zuid. Stephanie wordt vervangen door inspecteur Sophie Vervacke. Inspecteur Bossauw zal vanaf nu de wijk Zulte Zuid voor haar rekening nemen. Zij vervangt wijkinspecteur Rony De Coster, die met pensioen is sinds 1 december.

De wijkinspecteur bekommert zich over de orde, rust en veiligheid. Hij of zij doet dit door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk en er toezicht te houden. Het takenpakket omvat onder meer een huisbezoek brengen aan personen die recent verhuisd zijn om de officiële inschrijving te regelen, tussenkomen in burenruzies of andere conflicten, het detecteren van onveiligheidsthema’s en het onderhouden van contacten met de BIN-coördinatoren. Wil je weten wie uw wijkinspecteur is, dan kan je terecht op https://www.politiedeinzezulte.be/.