Nieuwe tribune SK Deinze wordt feestelijk ingehuldigd Anthony Statius

28 maart 2019

14u09 0 Deinze De nieuwe zittribune van voetbalclub SK Deinze wordt op zaterdag 30 maart feestelijk ingehuldigd door de Deinse brandweer. “Onze jongens spelen t egen Rupel Boom en we nodigen iedereen uit om te komen supporteren voor Deinze”, zegt Peter De Maertelaere.

SK Deinze beschikt sinds deze week over een gloednieuwe zittribune voor 750 supporters en over nieuwe, sterkere verlichting.

“Beide ingrepen waren nodig om de licentie naar 1B te kunnen binnenhalen", zegt Peter De Maertelaere. “Na de overwinning van SK Deinze en het verlies van RWDM vorig weekend zijn we nu al zeker van de play-offs. Er moeten nog vier matchen worden gespeeld in de reguliere competitie en het is belangrijk zoveel mogelijk punten te sprokkelen en de kloof met Lierse en Virton groter te maken. Maar de punten worden gehalveerd en een competitie onder vier ploegen moet uitmaken wie uiteindelijk de promotie naar 1B mag maken. SK Deinze heeft alvast de ambitie en doet er ook alles aan om haar licentie binnen te halen. Zo moest de verlichting verplicht worden aangepast en moesten er 750 bijkomende zitplaatsen worden gecreëerd.”

“Zaterdag vóór de match tegen Rupel Boom wordt de tribune officieel ingehuldigd met de fanfare van de brandweer van Deinze. Alle jeugdspelers en hun ouders worden uitgenodigd om dit samen met de andere supporters te vieren. Bij deze willen we dan ook een warme oproep doen om massaal aanwezig te zijn.”

Meer info via www.kmskdeinze.be.