Nieuwe politiezone Deinze-Zulte-Lievegem in het nieuwe jaar Jeffrey Dujardin

31 december 2018

16u56 0 Deinze Op 1 januari zal een nieuwe politiezone het licht zien, de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Dit is een samensmelting van de politiezones Deinze-Zulte en LoWaZoNe.

“Om de kwalitatieve dienstverlening te behouden werd ervoor gekozen om de interventiepolitie vanuit twee sites te laten vertrekken”, klinkt het bij de politiezone. “De ploegen vanuit Zomergem zullen ingezet worden voor interventies in Lievegem en interventies in Deinze en Zulte voornamelijk vanuit de uitvalsbasis in Deinze worden behandeld. In het fusieverhaal zullen ook de lokale wijkposten in Lovendegem, Waarschoot en Nevele behouden blijven.”