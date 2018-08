Nieuwe openingsuren in containerpark 01 augustus 2018

02u42 0

In het containerpark van Deinze gelden vanaf vandaag nieuwe openingsuren. Zo zijn er avondopeningen en ook op zaterdagnamiddag kan je je afval kwijt in het containerpark van Deinze, dat vanaf nu beheerd wordt door IVM. Het toegangssysteem, tarieven en werking blijven ongewijzigd.





"In de aanloop naar de fusie tussen Deinze en Nevele werd onderzocht welk scenario de voorkeur geniet voor de uitbating van beide recyclageparken", zegt milieuschepen Bruno Dhaenens (Open Vld). "De overdracht van het beheer aan afvalintercommunale IVM bleek de beste optie voor onze inwoners te zijn. IVM heeft alle expertise in huis en bovendien biedt de overdracht ook op lange termijn meer perspectieven om in het volledige werkingsgebied van IVM de gemeentegrenzen open te stellen en onze inwoners de kans te geven om voor het dichtstbijzijnde recyclagepark te kiezen."





"Jaarlijks noteren we zo'n 103.000 bezoeken met op topdagen tot 900 bezoekers per dag. Wat verandert er voor de bezoeker? Enkel de openingsuren. Er komt een zomer- en winterregime, dat aangepast is aan de noden van de gebruikers. Van 1 maart tot 31 oktober is het park open op dinsdag van 10 tot 12 uur en van 12.30 tot 17 uur, op woensdag en donderdag van 13 tot 19 uur, op vrijdag van 10 tot 12 uur en van 12.30 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 18 uur. Van 1 november tot 28 februari is het park open op dinsdag van 10 tot 12 uur en van 12.30 tot 17 uur, op woensdag en donderdag van 13 tot 17 uur, op vrijdag van 10 tot 12 uur en van 12.30 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur. Het toegangssysteem, tarieven en werking van het recyclagepark blijven ongewijzigd."





(ASD)