Nieuwe muurschildering kleurt skatepark 02 juli 2018

02u28 0 Deinze Het nieuwe skatepark Briel in Deinze werd door de Antwerpse kunstenaar Pieter Bostoen opgefleurd met een muurschildering. Het kleurrijke werk werd zaterdag officieel ingehuldigd tijdens het evenement Kraft Open Air.

Na de muurschildering van TELMO MIEL aan de achtergevel van zaal Palace in Deinze en het werk van Nils Westergard in Astene is er opnieuw een street artist aan het werk geweest in Deinze. De Antwerpenaar Pieter Bostoen vond zijn canvas aan het nieuwe skatepark aan jeugdhuis Brieljant. Zaterdag maakte hij zijn werk af tijdens de kunst- en muziekhappening Kraft Open Air.





Geometrisch

"Om de strakke architectuur van het skatepark te benadrukken gingen we met de stad en Kraft creative collective op zoek naar een kunstenaar wiens stijl daarbij aansluit", zegt schepen van Jeugd en Cultuur Rutger De Reu. "Pieter Bostoen haalt zijn inspiratie uit geometrische patronen en hedendaagse cultuur. Door de derde muurschildering op korte tijd blijven we op ons elan doorgaan om creativiteit en kunst aan te bieden in de publieke ruimte, om het zo dichter bij het publiek te brengen." (ASD)