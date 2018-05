Nieuwe MEK-single inspireert kunstenares 14 mei 2018

Popmuziek en beeldende kunst twee aparte werelden? Niet voor Deinzenaar Koen Meirlaen, beter gekend als MEK. De Gentse kunstenares Delphine Lebrun vond inspiratie in zijn nieuwe single 'The Waiting' bij het maken van een reeks dromerige schilderijen. Deze zijn vanaf vrijdag 18 mei te zien in de expo The Waiting Canvas in het mudel.





Koen Meirlaen brengt met zijn soloproject MEK een nieuwe single uit en net zoals bij zijn vorige liedjes ging hij voor The Waiting ook op zoek naar een originele twist voor een videoclip.





"Ik wou niet zo'n puberale clip waarbij je mij gitaar spelend in de camera ziet kijken", zegt Koen. "Ik vroeg kunstenares Delphine Lebrun om zich tijdens het schilderen te laten leiden door de muziek. Zo kwamen de werken laag na laag en kleur na kleur samen tot een geheel, net zoals een lied gevormd wordt. Ik heb dit proces gefilmd en het resultaat is de clip van The Waiting."





"Ik vond ook het verhaal achter het nummer mooi", zegt Delphine. "Koen heeft het geschreven tijdens de zwangerschap van zijn vrouw. In mijn schilderijen zit de levensloop duidelijk verweven."





Koen en Delphine stellen beeld en muziek voor tijdens een nocturne op vrijdag 18 mei vanaf 20 uur in het mudel in Deinze. De clip wordt er geprojecteerd tussen de schilderijen van Delphine en via koptelefoons kan je wegdromen bij de nieuwe muziek van MEK. De expo loopt nog tot 3 juni. (ASD)