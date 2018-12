Nieuwe Jazzy Sunday-reeks start met Gertrude Perkins Anthony Statius

08 december 2018

17u35 0 Deinze Voor de muziekliefhebbers start op zondag 9 december een nieuwe Jazzy Sunday-concertenreeks. Het Gertrude Perkins trio onder leiding van Deinzenaar Mattias Vanhoecke en met Sam Vandekerckhove als gastmuzikant mag de spits afbijten. De concerten vinden opnieuw plaats in de kelder van de bibliotheek.

Dominique Vantomme, Mattias Vanhoecke en Joren Blancquaert programmeren in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 opnieuw vier jazzconcerten in de kelder van de bibliotheek op de Markt. Dominique en Mattias hebben een sterke band met Deinze en hebben hun strepen in de jazzmuziek al ruim bewezen. Zij zoeken een mooi aanbod uit om het Deinse publiek te laten kennismaken met een breed perspectief van de jazzmuziek. Dit kan gaan van vocale jazz tot instrumentale be-bop.

Als eerste band is er het Gertrude Perkins Trio met trompettist Sam Vandekerckhove. De composities van de Deinse jazzpianist Mattias Vanhoecke geven het trio ruimte om de nodige eieren te leggen. Met verder op contrabas Kobe Boon (Steiger, Stompin’ Caravan) en op drums Simon Raman (Steiger, Uma China) heeft Gertrude Perkins muzikanten in de rangen die je op heel wat podia terugvindt. Speciaal voor dit concert worden ze versterkt door trompettist Sam Vandekerckhove, een Belgische trompettist die in Amsterdam woont.

“De voorgaande edities waren steeds gratis”, zegt Jören. “De concerten moeten zeker laagdrempelig blijven, maar we willen deze activiteit ook financieel gezond houden en comfortabel houden voor zowel de artiest als het publiek. Daarom vragen we vanaf dit jaar een toegangsprijs van 5 euro aan de bezoeker. Er zijn maximum 100 plaatsen beschikbaar en er kan niet op voorhand gereserveerd worden.”

De deuren openen om 16 uur en het concert start om 17 uur. Meer info via https://www.vtbkultuur.be/deinze/nieuws/jazzy-sunday-2018-2019 en de Facebookpagina https://www.facebook.com/JazzySundayDeinze/.