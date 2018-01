Nieuwe GroenRood-partij reikt Buysse-prijzen uit 26 januari 2018

De partij GroenRood heeft enkele inwoners in de bloemetjes gezet tijdens haar nieuwsjaarsreceptie. Deze vond plaats op vrijdag 12 januari in De Engel in Sint-Martens-Leerne en als eregast kwam Groen-voorzitster Meyrem Almaci haar nieuwe boek voorstellen.





de jonge boerinnen Sofie De Blieck en Heleen Dewanckele van zelfplukboederij 't Schaaphof in Landegem kregen de Lucien Buysse-prijs voor uitzonderlijk doorzettingsvermogen en Deinzenaar Stefaan De Groote kreeg de Cyriel Buysse-prijs voor culturele verdienste.





