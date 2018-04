Nieuwe graangevers bij Filliers Distillery 20 april 2018

Filliers Distillery heeft haar nieuw gamma premium 'Filliers Graangenevers' losgelaten op de wereld. Gaande van zeer jong (nog geen jaar oud) over 8, 12, 17 tot 21 jaar oude 'Barrel Aged Genevers', mikt de familiestokerij uit Deinze op een breed publiek. Kersvers CEO Bart Cnudde en zijn team bestaande uit Filip Firmin, Pedro Saez del Burgo en Koenraad De Clercq stelden dit nieuwe gamma onder grote belangstelling voor in de stokerij in Bachte-Maria-Leerne.





(ASD)